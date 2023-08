Réponse pénale : revenir sur terre

Divers homicides commis tout dernièrement – on pense au jeune Enzo poignardé dans l’Eure, à ce retraité du nord qui avait invité, vers 23 heures, de jeunes voisins à être moins bruyants, à cet habitant de Bayonne ayant demandé à des fêtards de cesser d’uriner devant sa porte – confirment, après tant d’autres ces dernières années, l’accélération de l’ensauvagement de la société française.

Relever cette dégradation n’est pas succomber à une psychose type sentiment d’insécurité. C’est constater que cette violence change la physionomie de notre pays réputé pour sa civilité. Elle nous tire vers une sorte de non-France.

C’est l’expression « banalisation de la violence » qui s’impose aujourd’hui dans les conversations comme une évidence.

Jusqu’où les choses vont-elles aller ? Parler de banalisation, n’est-ce pas déjà accepter cette dérive comme une fatalité ? Comment tirer notre société de cette impasse ?

C’est à l’institution judiciaire qu’il revient de faire face à ce vent mauvais. Problème : y est-elle préparée et disposée ?

Nous avons abordé précédemment les approximations, voire les insuffisances qui affectent le fonctionnement de la justice pénale (n° 1336 ou 1359). L’humanisation à outrance qui guide son discours, idéologie héritée de l’angélisme woodstock des années 70/80, s’avère une attitude possiblement bloquante face à la nécessité de faire repartir le curseur vers la case sévérité.

Les résolutions des derniers états généraux de la justice, en ce qu’elles reconduisent les principes d’une pratique pénale soft (deuxième chance, remise de peine, principe de réinsertion) laissent sur une certaine perplexité. C’est comme si la magistrature bornait son univers à une sorte de mirage mêlant fatalisme et quête illusoire d’un monde sans nuages.

Il s’ensuit que la décision pénale pourrait se voir reconfigurée dans ses ressorts. L’adoucissement des peines, avec corollairement la doxa de la réinsertion, conduit à estimer qu’il y a à l’arrière-plan de cette générosité un probable faussement de la pensée chez ses défenseurs.

Pourquoi la société devrait-elle être humaine vis-à-vis de gens qui se sont comportés de façon inhumaine – que cette inhumanité se soit manifestée par un crime atroce ou tout simplement stupide, gratuit, du style coup de couteau fatal pour un regard de travers ?

C’est l’honneur de notre civilisation d’essayer de comprendre l’irréparable causé de la sorte et d’arbitrer par un châtiment modéré propice à la rédemption, nous chuchotent les bons Samaritains de l’indulgence.

Et si c’était l’inverse qui était vrai ? À savoir que la clémence est une forme d’indélicatesse vis-à-vis des victimes ? Ces criminels ne sont-ils pas aussi débiteurs envers la société ? N’est-il pas, au demeurant, de l’intérêt de celle-ci d’éloigner d’elle, en les incarcérant pour de longues années, ces fauteurs de rupture du pacte de confiance qui cimente les relations interpersonnelles ? La peine signifiante, c’est-à-dire, dans notre esprit la sanction forte, qui invite à ne pas recommencer, participe de la dissuasion que la pratique pénale doit insuffler.

Autre anomalie, la présence envahissante, dans la réflexion pénale, du complexe crimino-socio-psycho, qui vient introduire dans les débats du procès un impressionnisme brouilleur.

Ce n’est pas forcément à cause d’une enfance difficile, et, au-delà, la faute à la société, que quelqu’un dérape et brise une vie. La propension à l’absolutoire inhérente à ce discours commode, marque de fabrique dudit complexe, doit être contenue, de sorte que le droit reste l’axe autour duquel s’ordonnent la réflexion et le verdict.

Au bout du compte, ce qui reste, c’est qu’une vie (ou plusieurs selon les affaires) a été supprimée – ce qui impose que, dans l’exercice de son office, le juge revienne à la finalité de sa mission : protéger la société, honorer la mémoire des victimes par une peine juste, de nature à apaiser la colère des proches, et au-delà, l’émoi de la société.

En clair, sortir de l’inversion actuelle de l’ordre des facteurs opérée depuis des lustres, qui fait du coupable l’acteur central, parfois ménagé, du procès et de la programmation de son retour dans le circuit social une issue obligée.

C’est d’ailleurs prendre un risque sérieux, voire insensé – risque que court, par dogmatisme, sans état d’âme, l’institution judiciaire depuis des années – que d’estimer que tous les détenus sont réinsérables.

Les familles des victimes de récidivistes – ce fléau – ont certainement un avis sur le sujet.