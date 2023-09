On estime que le cadeau (imprévu) du gouvernement aux syndicats de routiers, prolongeant jusqu’en 2030 le congé de fin d’activité qui permet de partir en retraite 5 ans avant l’âge légal en conservant au moins 80 % du salaire net (et évitant surtout que les routiers ne bloquent le pays pour s’opposer à la réforme des retraites), coûtera plus d’un milliard d’euros au contribuable.