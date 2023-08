Réutilisons les eaux usées !

L’eau est une ressource de plus en plus précieuse. Alors que 75 % des niveaux des nappes phréatiques françaises sont actuellement sous les normales mensuelles, la question de la constitution d’un approvisionnement durable en eau devient de plus en plus importante.

Pour pallier ces risques de pénuries, certains pays comme l’Espagne et Israël se sont tournés avec succès vers la réutilisation des eaux usées. En France, cela concerne seulement 1 % des eaux.

Il existe donc un véritable potentiel pour la réutilisation de ces eaux qui pourrait être généralisé dans toute l’Europe. Celles-ci pourraient être mises à profit pour le nettoyage de la voirie, l’arrosage des parcs, l’agriculture ou l’industrie.

Sachant que les eaux usées traitées constituent une ressource abondante et que réutiliser ces eaux usées est moins coûteux que de produire de l’eau dessalée ou de transporter de l’eau potable sur de longues distances, cette solution pourrait devenir un atout économique en plus d’être un progrès écologique.

L’Espagne base une partie de son système de traitement des eaux usées sur le savoir-faire de Veolia, entreprise française !

Rien ne semble donc s’opposer au début de l’exploitation de nos eaux usées pour soutenir notre agriculture.

Le seul obstacle est l’existence d’un système bureaucratique qui freine l’innovation et pénalise les entreprises.

Les projets dans le domaine sont souvent ignorés par les administrations françaises, conduisant à leur développement dans des pays étrangers, alors même que la technologie et le savoir-faire viennent d’entreprises françaises comme Veolia ou Suez.

Il est urgent d’investir dans cette pratique et de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer son bon développement en France comme partout en Europe. Nous devons garantir un approvisionnement durable en eau pour notre agriculture comme pour les autres domaines clés.

Soyons prêts face aux crises de demain, sortons de l’expectative !

Aurélia Beigneux

Député européen