J’aurais tant aimé, comme tous les amateurs de rugby, voir la France en finale mais un tirage au sort trop précoce a déséquilibré la composition des poules et un choix des arbitres et un arbitrage souvent contestable a brouillé les cartes et faussé de nombreux résultats.

Une finale sans saveur, qui a vu la victoire de bûcherons déménageurs manquant de finesse dans leur jeu et offrant un rugby sans panache.

Heureusement, revoilà le top 14 avec déjà de bien beaux matchs et un jeu qui nous réconcilie avec le beau rugby que nous aimons.

Oublions vite cette coupe du monde et vive le top 14 !