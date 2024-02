En 2022, le métier le moins rémunérateur en France était celui d’ouvrier artisanal non qualifié, avec un salaire moyen net de 1 200 euros par mois. À noter, parmi les 20 métiers les moins bien payés, on ne comptait alors qu’un seul métier de la fonction publique : les surveillants et aides-éducateurs des établissements d’enseignement (1 300 euros de salaire net par mois en moyenne).