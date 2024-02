Sans RIC, aucune garantie de la tenue des promesses…

Les syndicats agricoles ont reçu beaucoup de promesses mais celles-ci « n’engagent que ceux qui les écoutent » ! (Henri Queuille).

Seul le référendum d’initiative citoyenne (RIC), à tous les niveaux territoriaux et en toutes matières, garantirait que les textes seront adoptés soit par la majorité soit par référendum puisque le soutien des Français est de 70 % aux mesures de bon sens.

Au niveau local, par le RIC, les agriculteurs pourraient par exemple faire voter la préférence aux produits locaux pour les cantines en cas de refus de la municipalité.

Par sa seule existence, le RIC « obligerait » le Gouvernement à une véritable concertation puisque les agriculteurs mécontents pourraient en appeler à l’arbitrage de la population concernée.

Pourtant, pas un syndicat n’a demandé le RIC.

L’annonce du RIC en toutes matières et d’abord en matière constitutionnelle dans les trois mois serait pour le Gouvernement une assurance contre les blocages de toutes sortes, car les Français ne les admettraient pas si les citoyens et donc les syndicats disposaient d’un outil démocratique et efficace pour décider en dernier ressort de ce qui les regarde.

Le référendum constitutionnel d’initiative citoyenne (RICC) est demandé par 73 % des Français (Sondage IFOP 10 février 2022), et c’est la clé de tout.

Qui va poser la question aux syndicats agricoles, ainsi qu’au Gouvernement et aux Parlementaires ?

Yvan Bachaud