L’autre jour, dans l’ascenseur de mon immeuble, je découvre une affiche me demandant de scanner afin d’obtenir un formulaire concernant la copropriété. Quelques jours auparavant, lors d’une promenade en forêt, à l’entrée d’un chemin didactique, on me demande de scanner pour obtenir des informations sur la balade. Je me rends ensuite dans un café pour boire un coup et, encore une fois, on me demande de scanner pour avoir la liste des boissons disponibles.

Scanner, scanner ! Voilà la nouvelle lubie. Voilà le sésame qui vous ouvre les portes de l’information, de la connaissance et de la culture.

– Et si je n’ai pas de smartphone pour scanner ?

– Eh bien, mon pauvre monsieur, il faut vous en acheter un.

– Et si je n’ai pas envie de ressembler à tous ces drogués du téléphone que je vois dans le métro et dans la rue qui vivent le smartphone à la main ou collé à l’oreille ?

– Dans ce cas, mon pauvre monsieur, rentrez chez vous et n’en sortez plus. Il n’y a pas de place pour vous dans le monde actuel.