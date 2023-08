Le lavage de cerveaux continue, et le sens des priorités de certains personnages me dépasse totalement. Je viens en effet d’entendre à la télévision qu’il fallait que la justice s’empare du réchauffement climatique. Il est en effet tout à fait urgent de mettre ce sujet sur le dessus de la pile, surtout chez nous où policiers et gendarmes se font agresser par les voyous à longueur de temps et en toute impunité !

Même si certains magistrats semblent ces jours-ci s’orienter vers un peu de sévérité.

Et le bourrage de crâne commence de bonne heure, car j’entendais il y a un jour ou deux une gamine de neuf ans expliquer qu’elle choisissait des crèmes glacées en cornet car elles n’avaient pas d’emballage. Moi, quand je prends un cornet, c’est pour le plaisir de croquer dedans. Mais il est vrai que je suis un vieux c … d’avant mai 68 !

Pour finir, cette histoire d’emballage me rappelle cette dame qui m’a réprimandé il y a quelques mois au motif que je ramassais la crotte de mon chien avec un sac en plastique. Je lui ai bien sûr demandé si elle préférait marcher dedans la fois suivante, mais je ne suis pas du tout persuadé qu’elle ait compris, sur le moment, le soupçon de moquerie contenu dans ma question.