Pour avoir, au sein de l’État, des cadres de qualité, deux écoles ont été créées : Saint-Cyr pour les militaires et l’ENA pour les civils – avec, pour les deux, la priorité au verbe servir

Pour la plus ancienne, de nombreux officiers ont prouvé la valeur de cet enseignement et ont conjugué ce verbe à l’actif jusqu’au bout.

Malheureusement, pour les énarques, force est de constater qu’ils retiennent surtout la voix pronominale de ce verbe et occupent des postes où leur incompétence éclate. Il est urgent d’avoir un médecin au ministère de la Santé, un sportif à celui des Sports, un expert comptable ou un conseiller fiscal aux impôts, etc. – et de supprimer cette école nuisible.