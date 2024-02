Selon Bruno Le Maire, l’augmentation du tarif de l’électricité rapportera 7 milliards à l’État. Les immigrés illégaux en France nous coûtent environ 60 milliards par an. Arrêter immédiatement toute aide à tout nouvel immigré, réduire jusqu’à annuler au bout de deux ans les allocations (renvoyer les 75 % d’occupants de nos prisons) ferait économiser plus que ce que rapportera l’augmentation du tarif de l’électricité et ne pénaliserait pas les Français. Quant à l’Europe, on a constaté la solidarité entre pays lors du COVID : chacun pour soi ! Pourquoi pas se désolidariser dans d’autres domaines ? Quel est le rapport entre les avantages de l’adhésion à l’Europe et les inconvénients générés ? Les agriculteurs et les marins pêcheurs ont-ils la réponse ? Les Anglais ne semblent pas se porter plus mal, sinon la classe jacassante en aurait fait des gorges chaudes. Dans les Émirats arabes unis, seuls certains travailleurs étrangers sont admis, 12 heures par jour, 2 semaines de congé par an. La France est l’Armée du Salut du monde. 45 ans de socialisme, ça suffit !