Sommet des BRICS

Les médias n’ont pas été très diserts sur la récente réunion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesbourg.

Il est d’ailleurs assez frappant que ces médias, qui prennent volontiers les Français pour des « bouseux » ou des « ploucs », font eux-mêmes preuve d’un provincialisme et d’une indifférence au reste du monde consternants.

Pourtant, cette organisation des BRICS mérite l’attention : elle comprend plus de 40 % de la population mondiale et certaines des économies les plus dynamiques.

Cette réunion a été l’occasion d’un nouveau camouflet pour Emmanuel Macron – et, hélas, par conséquent, pour la France. « Jupiter », qui manifestement se trouve à l’étroit dans son costume trop modeste de chef de l’État français, s’imagine sans doute capable d’enseigner le monde entier. Il avait donc demandé à intervenir au sommet de Johannesbourg, ce qui lui fut sèchement refusé par Vladimir Poutine d’abord, puis par Xi Jinping.

À vrai dire, c’est l’inverse qui aurait été surprenant : il est en effet étrange de donner des leçons de démocratie et de droits de l’homme à des pays, avant de demander aux mêmes pays l’autorisation de leur faire la leçon chez eux !

La France de Macron donne la désagréable impression de regarder la marche du monde depuis le bas-côté.

Au cours de cette même réunion où la présence d’Emmanuel Macron fut refusée, les cinq pays émergents ont décidé d’accueillir de nouveaux pays.

Il semble qu’une quarantaine de pays (parmi lesquels l’Iran, Cuba, l’Argentine, le Bangladesh, le Nigeria ou l’Arabie saoudite) aient déjà fait part de leur intérêt.

Par ailleurs, il a été également question de l’utilisation d’autres monnaies que le dollar pour les transactions internationales (notamment le yuan que l’Argentine veut utiliser pour payer sa dette publique ou le Brésil pour importer des biens en provenance de Chine).

Que nous le voulions ou non, l’hégémonie occidentale est battue en brèche.

Peut-être serait-il temps de sortir des utopies de « fin de l’histoire » ou de « mondialisation heureuse » qui ont bercé tant de nos dirigeants, d’Alain Juppé à Emmanuel Macron en passant par Jacques Chirac, et de défendre les intérêts de la France au lieu d’une moraline à géométrie variable.

Le monde qui naît sous nos yeux sera manifestement un monde dur, mais ce n’est pas en lui opposant des peluches que nous l’adoucirons !