Sortons les sortants !

Depuis le décès de Pompidou, 100 % des Présidents ont dépensé plus que le montant des impôts les plus élevés du monde, avec des services publics en chute libre. Pour 2024, il est prévu des recettes de 332,1 Mds€ avec un déficit de 139,5 et une dette de 3088,2 (soit presque 10 années de recettes). Quel est le chef de famille ou d’entreprise qui peut fonctionner avec de tels chiffres ? Il est urgent de « sortir les sortants » et de mettre en place le mode de gestion suisse de l’État. Avec l’informatique, un référendum, même hebdomadaire, est techniquement possible.