St-Sylvestre : quousque Geraldina…

Une fuite partie du ministère de l’Intérieur vient de permettre à une publication anti-bourrage de crânes d’avoir accès au discours que Gérald Darmanin doit prononcer le 1er janvier 2025. Extraits :

« La nuit a été calme.

Seulement 735 incendies de véhicules ont été répertoriés, 735 de trop certes mais 10 de moins que l’an dernier, il convient de le souligner et de s’en féliciter.

12 incendiaires ont été interpellés qui vont être jugés selon la procédure habituelle de la comparution-relaxe immédiate.

L’exigence de rigueur intellectuelle nous enjoint de restreindre les statistiques sur les incivilités aux seuls actes spécifiques aux festivités du Jour de l’An, c’est-à-dire exclusivement les atteintes aux voitures.

Celles et ceux donc qui auraient pu ressentir un sentiment d’insécurité en étant détroussés, violés ou poignardés cette nuit-là ayant été prévenus que nous vivons dans une « société de vigilance » n’avaient qu’à faire attention.

Offrir aux Français la possibilité de fêter la nouvelle année dans la plus grande sérénité n’a été rendu possible que grâce à l’implication des 150 000 policiers, gendarmes, pompiers, parachutistes, commandos marine et hommes-grenouilles déployés sur l’ensemble du territoire et dont j’invite tous nos concitoyens à saluer le travail formidable. »

Difficile de ne pas paraphraser Cicéron s’adressant il y a 2 000 ans au politicard sans foi ni loi Catilina : « Jusqu’à quand, Gérald, abuseras-tu de notre patience ? »