lors qu’un projet de loi sur la fin de vie et l’euthanasie doit être présenté en Conseil des ministres au mois de décembre, il est intéressant de regarder ce qui existe à ce sujet chez nos voisins helvétiques.

En Suisse Romande, l’organisation sans but lucratif Exit a été fondée en 1982 à Genève par une vingtaine de personnes. Elle propose aux personnes atteintes d’une maladie incurable ou souffrant de douleurs intolérables une fin de vie dans la dignité.

L’association Exit Suisse Romande est destinée en priorité à ses membres qui doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle et doivent résider obligatoirement en Suisse. Elle compte plus de 26 200 membres.

Par contre, Dignitas, l’équivalent d’Exit pour la Suisse alémanique, accepte aussi les personnes venant de l’étranger.

L’acte de suicide assisté est encadré par des conditions très strictes. Premièrement, les demandeurs doivent disposer de leur capacité de discernement. Puis, ils sont tenus de présenter un certificat médical de leur médecin traitant lequel a l’obligation de détailler la maladie de son patient. Ce médecin doit également prescrire une ordonnance pour l’achat de la substance létale. Ce certificat est ensuite examiné par un médecin-conseil de l’association qui décidera du bien-fondé de l’acte. Il peut y avoir des refus lorsque ce médecin estime que le patient a une petite chance de survivre à sa maladie. L’acte se déroule le plus souvent au domicile du demandeur ou dans le service spécialisé d’un home. En plus de l’accompagnateur de l’association, un témoin doit être présent (le plus souvent, il s’agit d’un ou plusieurs membres de la famille). Enfin, c’est le patient lui-même qui doit faire le geste pour ingérer la potion. Puis, l’accompagnateur appelle un agent de police afin de constater le décès.

Afin d’éviter des semaines et des mois de souffrances inutiles, les Suisses sont relativement nombreux à recourir aux services d’Exit. Ils étaient déjà 286 en 2017 et, depuis, leur nombre n’a cessé de croître. En septembre 2022, le cinéaste Jean-Luc Godard y a eu recours.

En France, la création d’une telle association est-elle possible et souhaitable ? Le gouvernement devrait y répondre dans les mois à venir.