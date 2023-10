Taxes sur l’essence

L’illusionniste de l’Élysée s’est encore bien moqué de ceux qui l’avaient stupidement réélu en 2022, en jouant le copain sincère face à des journalistes-courtisans plus soucieux de flatter que de faire leur travail …

Évidemment, parce qu’ils sont à la fois incompétents et soucieux de plaire à tout prix, ils n’ont pas réagi lorsque le roi des menteurs leur a dit qu’il y avait 50 % de taxes dans le prix de l’essence.

Incompétence, ignorance, volonté de minimiser coûte que coûte sa politique et son souci de faire payer aux « riches » une partie de l’essence des « pauvres » ou honte de la réalité, difficile de le savoir …

Ce qui est sûr est que le Gouvernement se défausse et se moque du monde lorsqu’il demande aux distributeurs de réduire encore leur minuscule marge sur le prix des carburants, y compris les pompistes indépendants qui arrivent à peine à survivre malgré des horaires de travail effarants.

En réalité, si l’on cumule toutes les taxes et autres recettes que prélève l’État sur le litre de carburant, on arrive presque à 80 % du prix à la pompe – ce que démontrent, parmi de nombreuses études approfondies, les nombreux projets de maîtrise que j’ai encadrés à l’Université Paris-Dauphine et que je recommande aux journalistes soucieux de vérité, s’il en reste !

En effet, non seulement les taxes s’accumulent dès l’arrivée du brut dans un port français mais les journalistes ignorent (ou font semblant d’ignorer) que la fameuse TICPE, qu’ils citent comme le seul impôt, pèse sur un prix de revient qui a déjà subi la TVA, puis se trouve ensuite inclue dans une somme qui subit de nouveau la TVA (au taux de 20 % soit le maximum). Il y a donc largement plus de 1 € sur le prix du carburant à la pompe et, si l’État voulait réellement baisser le prix des carburants, plutôt que de l’alléger par des « aides » distribuées surtout à son électorat supposé, il le pourrait largement, à condition évidemment de réduire, en parallèle, le coût insensé de ses dépenses sociales tous azimuts, y compris envers des populations étrangères vivant en France et qui, pourtant, ne lui manifestent guère leur reconnaissance.

Gouvernée par un mégalomane menteur et incompétent, la France est mal barrée !