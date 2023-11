Terre sainte

Dans le numéro 1418 des « 4 Vérités », Jean-Paul Faucounau parle des Juifs comme étant les premiers occupants de la Terre Promise et donc seuls occupants légitimes de ce territoire, les autres arrivés plus tard n’étant que des colons sans droits légitimes.

C’est bien mal connaître l’Ancien Testament.

Il y est décrit avec force détails l’impitoyable conquête, par les tribus d’Israël, des divers royaumes (palestiniens ?) qui y étaient installés, les populations entières passées au fil de l’épée, tous les biens saisis, quelques chanceux simplement expulsés.

Quelques millénaires plus tard, depuis 75 ans, se joue le même drame, au même endroit, dans lequel Yahweh est remplacé par l’oncle Sam, et les épées par des chars, avions et missiles.

Si, en droit international, la qualité de primo-occupant valait titre de propriété, que deviendraient les anciens territoires des Incas, Aztèques, Sioux, Comanches, Inuits, Mongols, Aborigènes, etc. ? La question reste bien entendu entièrement théorique puisque, dans les faits, depuis toujours, la force prime le droit en la matière.

Les générations qui nous ont précédés en France ont vécu dans une féroce haine du « boche », haine que nous avons réussi à surmonter après notre dernière (?) guerre. Espérons qu’il en sera rapidement de même au Proche-Orient.

Nicolas des Ligneris