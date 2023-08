Thanatos ou Eros?

La France a enfin trouvé son Dieu « Thanatos » : Toutes les civilisations sont mortelles.

Depuis un demi-siècle, les français ont élu des politiciens professionnels dont le véritable idéal était de prendre « le pouvoir » ou plutôt tous ses avantages. Ils ont été nombreux et aussi acharnés à « droite » qu’à gauche. Tous, avec leurs coéquipiers, ont été pires que le précédent.

Mais, tous ont joui des ors de la République, du « Glam », des réceptions nationales et internationales, des « Honneurs » et autres banquets… Tous ont gouverné pour être réélus et non pour prévoir l’Avenir de la France. : Giscard a promu la pilule et mis en marche « la Dette », Mitterrand la retraite à 60 ans, et l’écroulement de l’Industrie au nom de l’Europe, Chirac a fait confiance aux socialistes et on a eu la trahison de la ministre en charge de l’énergie atomique, mais aussi « les 35 heures », Sarkozy a renié le résultat d’un referendum et a organisé son antidote, Hollande a définitivement « flingué » la Famille et la filière nucléaire, sans parler de la modification des régions et de l’intensification de la « pression » fiscale devenue irrémédiablement confiscation (souvenez-vous du célèbre « il y en a encore sous la pédale » de l’un de ses complices).

Enfin, aujourd’hui nous avons un monarque convaincu d’avoir été élu par Dieu, puisqu’il a traversé avec justesse ses deux élections grâce à une succession de quiproquos, d’une certaine presse ou de juges, et qui croit que l’Avenir des retraites est son « alpha et oméga ». Et, par-dessus tout qu’il est convaincu de détenir La Vérité : écoutez-le s’adresser au peuple, ou aux syndicats…

Pourtant,

« Aucune civilisation n’a été détruite de l’extérieur sans s’être d’abord ruinée elle-même. Aucun empire n’a été conquis du dehors qu’il ne se soit préalablement suicidé » selon le grand historien René Grousset.

Alors, il serait peut-être temps, désormais, de réfléchir à un Avenir Commun avant d’aller voter pour la France?

Pierre-André CHAPELLE