Madame Marine Tondelier devrait monter un dossier pour postuler au prix Nobel d’économie. Cette dame préconise en effet que TotalÉnergies « rende l’argent qu’il nous prend dans les poches ». Si l’on étend la mesure aux boulangers et aux bouchers, voire aux salons de coiffure, on est à deux doigts de supprimer l’inflation. Et ça, si ça ne mérite pas le Nobel ! … J’espère simplement que, si Madame Tondelier est retenue, elle me citera dans la liste des conseillers l’ayant aidée. Juste pour la beauté du geste.