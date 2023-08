Totalitarisme de gauche

Non contente d’avoir détruit notre économie (voir mon article du n° 1407), la gauche « à la française », c’est-à-dire plus près d’un Lénine ou d’un Che Guevara que d’un Schroeder ou d’un Blair, a encore frappé par la voix d’une chanteuse en mal de notoriété – je veux parler de Juliette Armanet (dont le nom n’est même pas connu du logiciel de correction orthographique puisqu’il me signale une faute lorsque je l’écris).

En effet, celle-ci se permet de fustiger une chanson – horreur absolue ! – « de droite » selon elle, et interprétée par un chanteur – deuxième horreur – classé à droite, Michel Sardou (reconnu, lui, par ce même logiciel).

L’emprise de cette gauche sur la culture française devient intolérable.

De quel droit cette personne se permet-elle de fustiger un monument de la chanson française : « Les lacs du Connemara » (vendu, tous interprètes confondus, à plus de 100 millions d’exemplaires), mais également l’auteur de cette chanson Jacques Revaux – qui, faut-il le rappeler, a écrit également pour Halliday, Aznavour, Dalida et Claude François (dont son succès mondial « Comme d’habitude » repris par Sinatra « My Way ») ?

Avec ses 200 000 ventes, soit 0,2 % de la chanson incriminée, le ridicule n’a pas l’air de la déranger ! Dans quarante ans, on ne se souviendra pas d’elle, au contraire d’un Michel Sardou.

La gauche est devenue le synonyme de nullité car elle a eu tout faux dans presque tous les domaines (je suis indulgent, je sais !) et le ridicule ne la tue pas. On aimerait bien avoir en face de nous les « infréquentables de droite », des personnes sensées avec lesquelles nous pourrions dialoguer d’une façon constructive.

Vous autres, gens de gauche, avez choisi de vous enfermer dans vos erreurs et refusez toute confrontation, objectant que, si nous ne sommes pas d’accord avec vous, nous n’avons aucun droit à la parole.

On peut le constater actuellement avec votre nouveau cheval de bataille qu’est devenue l’écologie punitive.