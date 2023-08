Alors que Fox News organisait, mercredi 23 août, le premier débat entre candidats aux primaires républicaines pour 2024, Donald Trump a fait un pied de nez à la fois au parti républicain et à la chaîne en répondant aux questions de Tucker Carlson, l’animateur vedette récemment mis à pied par Fox News. Le calcul s’est avéré payant : plus de 210 millions de personnes ont regardé l’ancien président sur internet, plus de dix fois plus que le nombre de téléspectateurs pour le débat sur Fox News.