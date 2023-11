Un an avant l’élection présidentielle américaine

L’élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 dans un peu moins d’un an.

Les grands médias français s’y intéressent encore très peu, mais cela va vite changer.

N’en déplaise aux anti-américains de droite et de gauche, les États-Unis sont toujours la première puissance du monde, et le resteront.

Ce qui s’y décide continuera à avoir un impact planétaire et, selon que le candidat démocrate ou le candidat républicain sera élu, ce qui se passera ensuite sera très différent.

Le candidat démocrate sera Joe Biden, sauf immense surprise, et, même si des politiciens et des analystes démocrates souhaitent qu’il se retire pour être remplacé par un candidat plus jeune, Joe Biden ne veut clairement pas laisser la place à quelqu’un d’autre.

Les candidats qui pourraient le remplacer sont, de toute façon, peu nombreux. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, apparaît comme le premier d’entre eux, mais son bilan dans l’État qu’il a régi est si catastrophique et lamentable que des Californiens par milliers fuient la Californie.

On cite beaucoup Michelle Obama, ce qui me semble vain, car elle n’a montré aucune volonté d’être candidate.

La logique institutionnelle américaine voudrait, qui plus est, que, si Biden était fortement poussé à renoncer, et finissait par céder, ce soit à Kamala Harris, vice-présidente en titre, de le remplacer. Et évincer Kamala Harris, une femme noire, serait difficile, même si, comme l’imaginent ceux qui parlent de Michelle Obama, elle devrait céder la place à une autre femme noire.

Une candidature Kamala Harris serait pour les démocrates une catastrophe : Kamala Harris n’est pas sénile, à la différence de Joe Biden, mais elle est si débile et si incompétente que les commentateurs démocrates eux-mêmes ne cherchent plus à le cacher.

Joe Biden est physiquement incapable de faire campagne et ne fera pas campagne. Il est incapable désormais de participer à un débat, et il n’y aura dès lors pas de débat.

Les démocrates comptent, pour s’efforcer de gagner, sur trois éléments :

– la diabolisation effrénée de Donald Trump (qui sera présenté dans les grands médias américains, avec une intensité croissante, comme quelqu’un qui veut détruire la république et comme un fasciste),

– les procès intentés à Donald Trump, et l’effet que pourraient avoir des condamnations en justice (Donald Trump n’est coupable de rien, mais les grands médias américains diront qu’il est coupable de tout, et ne diront, bien sûr, pas que les procureurs qui accusent Donald Trump et la plupart des juges censés le juger sont des militants de gauche qui ne cessent de violer le droit et la justice),

– les immenses sommes d’argent que les entreprises du capitalisme de connivence au service du parti démocrate vont injecter dans la campagne.

Le candidat républicain sera Donald Trump, sauf immense surprise, là encore.

Comme c’était d’emblée prévisible, les élections primaires républicaines n’ont permis à aucun autre candidat d’émerger, et auront servi tout juste à ce que Ron DeSantis soit considéré comme un traître par Donald Trump, qui lui a permis d’être gouverneur de Floride et n’a pas admis que Ron DeSantis soit candidat contre lui.

La diabolisation utilisée par les démocrates n’aura aucun effet.

Les procès devraient n’avoir eux-mêmes aucun effet, même s’ils conduisent à des condamnations (qui seront invalidées en appel ou par la Cour Suprême), les immenses sommes d’argent dont va bénéficier le candidat Biden ne suffiront pas à faire la différence.

Donald Trump est le grand favori.

La seule inconnue qui restera sera l’ampleur des fraudes, car des fraudes auront lieu.

Si elles sont importantes, l’élection pourrait basculer en faveur de Biden.

Si c’est le cas, des troubles majeurs seront probables dans le pays.

Si Trump est réélu, des troubles majeurs sont probables aussi, hélas.

En ayant diabolisé Trump, en l’ayant présenté comme un fasciste, en l’ayant traîné devant la justice et en n’ayant cessé de faire répéter par les grands médias à leur solde que Trump est un criminel, les dirigeants démocrates sont parvenus à faire que nombre de gens de gauche aux États-Unis pensent réellement que, si Trump est réélu, ce sera effectivement la fin de la république aux États-Unis, et c’est très grave.