Un danger planétaire pèse sur la démocratie

Des journalistes conservateurs américains ont compris ce qui est en train de se passer aux États-Unis.

Pour l’heure, aucun journaliste ou commentateur français n’est dans le même cas.

Il se répète dans les médias de gauche américains que Donald Trump vient de se trouver confronté à une quatrième mise en examen, et que dix-huit autres personnes ont été mises en examen en même temps que lui, et il s’ajoute que Donald Trump a voulu « inverser le résultat d’une élection » et que les autres mis en examen sont ses complices.

Les journalistes et commentateurs français disent la même chose, tout comme, d’ailleurs, les journalistes et commentateurs dans le reste de l’Europe.

C’est inexact : Donald Trump n’a en aucun cas voulu « inverser le résultat d’une élection ».

Il a contesté le résultat d’une élection et évoqué, éléments à l’appui, l’existence de fraudes.

Il a demandé un recomptage des voix et la prise en compte de voix laissées de côté.

Tout candidat à une élection dans un pays démocratique peut faire ce qu’a fait Donald Trump, et cela se fait d’ailleurs souvent. C’est le devoir d’un candidat à une élection, s’il discerne des fraudes, de demander une enquête.

Si contester le résultat d’une élection et évoquer l’existence de fraudes devient un crime aux États-Unis, cela signifie que des élections frauduleuses peuvent y être organisées, et que les contester conduit à risquer la prison.

Ceux mis en examen au côté de Trump sont, pour l’essentiel, des avocats et des juristes qui ont fait leur métier.

Si faire son métier d’avocat et de juriste peut conduire aux États-Unis à risquer une peine de prison, cela signifie que les droits de disposer d’une défense en justice n’y existent plus.

Je dois l’ajouter : toutes les mises en examen prononcées contre Trump, en Georgie, mais aussi ailleurs, à New York, à Miami, à Washington DC, sont infondées, reposent sur des preuves falsifiées, sur des pressions sur témoins qui relèvent du chantage, et sur des distorsions ou des viols des lois en vigueur, et elles devraient alarmer.

Elles sont d’autant plus scandaleuses qu’il est établi que l’homme sénile installé à la Maison Blanche est, les preuves s’accumulent, très corrompu, et chef d’une famille criminelle.

Les mises en examen prononcées contre Trump montrent non seulement que l’administration Biden fonctionne comme le gouvernement d’une république bananière où le chef, crapuleux, est protégé, mais utilise des procureurs (ils ne peuvent agir à ce niveau sans l’approbation de l’administration Biden), pour abolir le droit de contester une élection, et pour annihiler la possibilité pour des avocats et des juristes en désaccord avec le parti au pouvoir de faire leur travail, et pour tenter d’empêcher le chef de l’opposition d’être candidat à une élection présidentielle.

Ce que cela signifie est, très clairement désormais, qu’est à l’œuvre une tentative de transformation des États-Unis en un pays à régime autoritaire dans lequel le parti démocrate deviendrait un parti unique qui ne dirait pas son nom. Le parti démocrate est devenu, sous Obama, un parti d’extrême gauche qui s’efforce de détruire le statut de principale puissance du monde libre et démocratique qui est encore celui des États-Unis.

Les médias de gauche américains sont aux mains de membres du parti d’extrême gauche, sont des organes de propagande, falsifient les faits, entérinent ce que le parti d’extrême gauche est en train de faire, et intoxiquent les esprits : ils sont des agents de la transformation radicale que subissent les États-Unis.

Que journalistes et commentateurs français, peu ou prou sans exception, et journalistes et commentateurs dans le reste de l’Europe, peu ou prou sans exception, se comportent comme des relais aveugles de la propagande déversée par les médias de gauche américain fait d’eux des complices, volontaires ou involontaires, de ce qu’un parti d’extrême gauche est en train de faire aux États-Unis.

Dès lors que le parti d’extrême gauche entend détruire le statut des États-Unis en tant que principale puissance du monde libre et démocratique, cela signifie qu’ils se font les agents de l’avancée vers un monde où la liberté et la démocratie seront très menacées et pourraient sans doute disparaître.