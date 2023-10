Un effondrement prévisible de la France

Monsieur Macron aurait pu être dans les années 70 un bon président. Malheureuse­ment, il lui manque le courage indispensable pour assumer ce poste aujourd’hui.

En effet, tous les clignotants sont au rouge pour notre pays et, pour y répondre, il nous faut non pas un président intelligent mais un président courageux afin de redresser, avant qu’il ne soit trop tard, une France qui se délite depuis le début des années 2000.

Certes, il n’est pas le seul responsable de notre situation mais il sera celui de notre effondrement, faute d’avoir, volontairement ou non, caché aux Français l’état de notre pays dans tous les domaines, mais principalement économiques.

« Si tu veux la paix prépare la guerre » ne concerne pas uniquement le côté militaire – que, comme une majorité de pays européens, la France a négligé. Cet adage concerne une autre guerre, beaucoup plus importante : la guerre économique – et là, nous sommes les plus mauvais en Europe.

De la même manière que nous avons négligé la défense militaire, passant d’un budget de 5,44 % du PIB en 1960 à 1,35 % en 2015 (avant de remonter trop faiblement à 2 % pour 2025), l’effort pour notre compétitivité a suivi un trajet autrement plus dangereux.

Si la part du PIB de notre industrie est passée de 23 % en 2000 à moins de 10 % actuellement et continue à baisser, malgré les tergiversations de M. Le Maire, c’est que, contrairement aux Allemands, notre compétitivité s’est effondrée depuis l’an 2000, date à laquelle nous étions au même niveau que notre voisin.

Cette irresponsabilité nous a amenés à la situation catastrophique actuelle :

– Un hyperendettement de plus de 3 000 Mds€ contre 900 Mds€ en 2000 (+330 %), sans compter ce que l’on appelle le « hors-bilan » qui fait grimper notre dette à 7 000 Mds€ !

– Une administration hypertrophiée avec un total de 7 millions de fonctionnaires et assimilés soit, proportionnellement à la population, 3,4 millions de plus qu’en Allemagne dont on ne peut contester une efficacité largement supérieure !

Rien que sur ce point nous aurions pu économiser près de 12 000 Mds€ (3,4 millions multipliés, selon la Cour des comptes, par un coût unitaire moyen de 3,5 millions € durant sa carrière et sa retraite), autant dire que nous aurions une trésorerie de 5 000 Mds€ au lieu d’une dette de 7 000 Mds€. Avec cette trésorerie nous aurions pu baisser fortement les charges sur entreprise ainsi que les impôts des Français !

– Une baisse inadmissible de la productivité, alors qu’elle était censée augmenter avec la mise en place des 35 heures et une accélération de cette perte depuis la fin du Covid.

– Une perte de souveraineté car notre dette appartient pour la moitié à des étrangers pas toujours amicaux.

– Un déclassement de notre pays passé de la 4e place mondiale du PIB en 2000 à la 7e à ce jour et, encore plus déplorable, à la 23e place pour le PIB par habitant.

En conclusion, la France a perdu de son influence dans le monde entraînant une perte de l’utilisation du français, principalement en Afrique que l’on annonce pourtant comme le continent du XXIe siècle.

Elle est devenue, comme la Grèce en son temps, un danger pour la cohésion européenne et enclenchera donc la réaction du FMI et de l’Europe qui pourra demander le départ anticipé de M. Macron et prendre le contrôle de notre pays !