Un non-événement

La nomination du nouveau Premier ministre n’est pas un événement. Comme Emmanuel Macron, Gabriel Attal a été plébiscité dans les médias comme un pur produit à la mode d’outre-Atlantique. Young Leader, Modern ou Open Society, un monde à part, bien loin socialement de nos clochers et de nos campagnes. Qu’en pensent les habitants de Montboudif ?

On peut supposer que l’élu coche toutes les cases de la convenance républicaine pour remplir l’indispensable « Étonnez-moi ! » plébiscitaire. N’en a-t-il pas été ainsi pour l’élection d’Emmanuel Macron ? J’étais alors le seul homme dans un groupe d’apprentis en dorure sur bois. Toutes ces dames avaient les yeux de Chimène pour le jeune prétendant dont elles attendaient tout pour apporter une solution à leurs problèmes existentiels. C’est ainsi : la jeunesse est symbole d’espoir, le gendre idéal, le mari parfait, le prince charmant …

Pour faire moderne, la presse parle aussi du compagnon de Gabriel Attal. Est-il idéal lui aussi ? On n’en sait rien et on s’en fiche !

Voir, à la une du « Figaro » du 10 janvier, Gabriel Attal s’applaudir au perron du ministère avait tout de même quelque chose de gênant.

Toute cette comédie nous évoque trop les aréopages politiques qui nous dépassent, que ce soit à Bruxelles, à Pékin, à Moscou ou à Pyongyang. On est bien loin de chez nous !

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que nous sommes dans un monde de paillettes. Ce monde-là ne sera-t-il qu’une parenthèse en politique ? On le voudrait bien.