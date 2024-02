Un remaniement ministériel pour rien

Quels changements pou­vons-nous espérer pour le redressement de la France, quand le Chef de l’État nomme comme Premier ministre Gabriel Attal, un « gamin » de 34 ans – sans aucune expérience – et que sont maintenus les « poids lourds » du gouvernement, à savoir Bruno Le Maire à Bercy (54 ans) ; Gérald Darmanin à l’Intérieur (41 ans) ; Éric Dupont-Moretti à la Justice (62 ans) ; et Sébastien Lecornu aux Armées (37 ans) ?

Seul Sébastien Lecornu est de la même génération que Gabriel Attal, mais il est permis de se demander si les trois autres ministres lui obéiront au « doigt et à l’œil ».

Surtout Bruno Le Maire qui, du 20 mai 2022 au 20 juillet 2023, l’a eu sous ses ordres comme ministre délégué aux Comptes publics.

Il importe de savoir que Gabriel Attal est un spécialiste de la communication et joue à merveille du « matraquage médiatique ».

Mû par une ambition sans limite, il saute de poste en poste, se servant toujours du dernier comme tremplin pour accéder au suivant. Le malheur est qu’il reste si peu de temps à chaque poste que, lorsqu’il le quitte, la plupart du temps, il n’a pas encore obtenu de bilan sur lequel on puisse le juger.

Ainsi, les mesures radicales qu’il a prises lors de son passage à l’Éducation nationale d’un peu plus de cinq mois – l’interdiction de l’abaya, la lutte contre le harcèlement scolaire, la restauration de l’autorité, etc. – ont reçu un excellent accueil du public et l’ont rendu très populaire.

Mais aucune d’entre elles, annoncées à grands coups de « com », n’a été portée devant le Parlement et ne s’est concrétisée par une loi !

Et voilà qu’à peine nommé Premier ministre, il annonce 32 milliards d’euros supplémentaires, dans les cinq ans à venir, pour les hôpitaux français. Formidable promesse dont on ne peut que se réjouir – tout en se demandant d’où il tirerait une telle somme dans une France en plein déficit.

Mais ce qu’il ne dit pas, c’est que ces 32 milliards ont déjà été inscrits dans le dernier budget.

Cet engagement ayant donc déjà été pris, il ment quand il se l’attribue.

Ne nous faisons pas d’illusions : Gabriel Attal ne sera que le « jouet » d’Emmanuel Macron. C’est ce dernier qui tirera toutes les « ficelles » et le Premier ministre sera « à sa botte ».

Nous en avons l’indice en constatant que son discours de politique générale s’est tenu après la conférence de presse d’Emmanuel Macron, contrairement à tous les usages jusqu’alors.

Et il se dit également que la formation du nouveau gouvernement ne serait pas son œuvre, mais celle du chef de l’État.

Ainsi, dans notre France en pleine déliquescence, ce remaniement ministériel ne changera rien à la politique en cours.

Emmanuel Macron, spécialiste du « même temps », qui déjà en 2017 se disait ni de gauche, ni de droite, continuera sa politique américaniste et européiste.

Le bruit court – que je n’ai pas pu vérifier – qu’il aurait pour ambition la présidence de l’Europe, avec le projet de l’élargir et de transformer les pays qui la composent en provinces n’ayant plus aucune autonomie.

Pour l’heure, il se complaît dans ses triples invocations dont il a le secret : « de l’action, de l’action, de l’action » ; « du travail, du travail, du travail » ; « des résultats, des résultats, des résultats » – qui, hélas, ne sont que du vent.

Pauvre France ! Oui, pauvre France ! D’année en année, elle s’enfonce dans l’abîme et il nous faut constater que ses dirigeants ne l’aiment guère et font surtout preuve d’incompétence et d’ambition démesurée. Dans quel état la laisseront-ils à nos descendants ?