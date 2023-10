Une bureaucratie qui étouffe la France

On peut regretter que ce soit trop tardivement mais les « aveux » d’un ex-énarque sont toujours intéressants.

En l’occurrence, cet énarque, issu de la promotion Voltaire (dont faisaient partie également François Hollande et Michel Sapin), est Jean-Pierre Jouyet, un haut fonctionnaire loyal mais, comme tout énarque, aveuglé par une formation dont j’ai souvent décrié les dérives dans différents articles des « 4 vérités » (« Les intouchables » le 4 juin 2020, « Une logique d’énarque » le 25 mai 2019, « La France malade de ses fonctionnaires » le 19 octobre 2016, « De quelle morale parlons-nous » le 8 juin 2017, « Le syndrome du mammouth est de retour » le 22 avril 2015).

J’ai aussi parlé des problèmes de l’énarchie dans le chapitre II de mon livre « Quarante ans de nullité économique » (pdf envoyé sur simple demande par courriel), paru en 2018, dans lequel je demandais la suppression de l’ENA (et non pas son changement d’appellation comme l’a fait le Président Macron).

Quel est donc le « fait d’armes » de cet ancien secrétaire général du Président François Hollande, mais également secrétaire d’État aux Affaires européennes sous Nicolas Sarkozy ?

À présent en retraite, il a écrit ses mémoires, mais surtout fait un grand mea culpa, déplorant la lourdeur des formalités en tout genre « maintenant [qu’il n’a] plus [ses] collaborateurs pour accomplir les formalités administratives ».

Formalités qu’il a lui-même, mais aussi tous ses collègues énarques, imposées aux Français et que le Président Pompidou avait en son temps dénoncées : « Mais arrêtez d‘emmerder les Français ! »

Ces formalités, Jouyet les dénonce à son tour dans un livre qu’il vient d’écrire : « Est-ce bien nécessaire, Monsieur le ministre ? »

Dans ce livre, il critique ses propres décisions et déclare : « Je ne voyais pas le rôle néfaste de la bureaucratie pour la bonne marche du pays, je savais qu’elle existait, mais je n’ai pas eu à la subir … J’étais indifférent à la complexité administrative. J’ai découvert sur le tard. Je me suis fourvoyé durant toute ma carrière. »

Puis, ayant côtoyé tous les Présidents, de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande à Emmanuel Macron, il confirme : « Chez aucun je n’ai senti le moindre intérêt pour ce sujet essentiel : La réforme de l’État obèse qui étouffe le citoyen. »

Il est donc plus crédible que moi quand je dénonce une hypertrophie de notre administration qui, malgré les engagements d’une majorité des candidats à la présidentielle, n’a fait, sauf sous Nicolas Sarkozy, qu’augmenter.

Nous sommes arrivés à cette aberration et, dans un article paru ce 7 octobre dans la revue de l’IREF, Alain Mathieu en fait la démonstration, chiffres à l’appui, que la France a 3,4 millions de fonctionnaires de plus que l’Allemagne !

On peut donc parler « d’overdose », surtout lorsque l’on sait que, selon la Cour des comptes, un fonctionnaire français coûte tout au long de sa carrière et jusqu’à sa mort la somme de 3,5 millions d’euros.

Faites le calcul : 3,4 millions x 3,5 millions = 11 900 000 000 000 €, soit 11 900 Mds€ de plus que chez nos voisins soit, pour une espérance de vie de 80 ans dont 60 ans actifs, 198 Mds€ de plus par an. Pour la seule gestion de notre administration !

Que faut-il de plus à nos dirigeants pour s’attaquer à cette anomalie ? Moi, je sais : Ce sera le FMI auquel nous ne pourrons plus échapper !