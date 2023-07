Une politique familiale macroniste ? Méfiance !

Dans la foulée des récentes émeutes, le gouvernement a annoncé vouloir présenter d’ici la fin de l’année 2023 des « pistes » pour renforcer le rôle des parents.

Le remaniement a ainsi permis de retrouver un ministère de la Famille – désormais dirigé par cette remarquable girouette qu’est Aurore Bergé – qui avait disparu depuis 2017 et l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée.

Naturellement, ce sont plutôt de bonnes nouvelles.

Mais rien ne nous impose d’être naïfs ou amnésiques et la prudence me semble, au contraire, de mise, devant ces étranges annonces.

D’abord, parce qu’elles impliquent un virage à 180 degrés.

M. Macron et les siens n’ont cessé de détruire la famille.

Je n’oublie pas, en particulier, que « Jupiter » fut l’un des principaux collaborateurs de François Hollande, inventeur de la répudiation par simple tweet, et promoteur du « changement de civilisation » qu’a constitué la loi Taubira permettant d’évacuer le père de la filiation – et permettant, en sens inverse, de compter jusqu’à quatre « mères » pour un seul enfant !

Et tout dans le gouvernement d’Emmanuel Macron laisse supposer qu’il est aussi favorable que son ancien mentor à l’individualisme et au subjectivisme le plus radical. On se souvient notamment de son ahurissante déclaration à Pascale Morinière, présidente des Associations familiales catholiques : « Votre problème, c’est que vous croyez qu’un père, c’est forcément un mâle. »

Avec la « PMA sans père », Emmanuel Macron acheva d’expulser le père de la cellule familiale.

Alors, quand, maintenant, il larmoie sur les pères absents, je ne suis pas sûr de lui accorder une confiance illimitée !

De façon générale, Emmanuel Macron, en bon jacobin, déteste la famille qui a le double « inconvénient » de résister à l’étatisme et à l’individualisme – sans parler de cet autre « inconvénient » d’être naturelle, là où les saint-simoniens qui nous « gouvernent » rêvent de constructivisme.

Pour la raison exactement opposée, je crois que l’État devrait laisser prospérer les corps intermédiaires, à commencer par la famille, principal et plus naturel de ces corps intermédiaires.

Je crois d’ailleurs, corollairement, qu’une société est bien mieux gouvernée par des mœurs et des coutumes que par des lois. Et, nous le voyons chaque jour, plus nos « chers dirigeants » multiplient les lois, moins ces dernières sont efficaces.

Apprendre le respect des autres dans le cadre familial est infiniment plus efficace que l’apprendre à l’école – et a fortiori l’apprendre de la justice.

Cependant, pourquoi ne pas nous réjouir qu’Emmanuel Macron découvre soudainement l’utilité de la famille ?

Simplement parce que les « pis­tes » que j’évoquais plus haut sont tout sauf rassurantes.

J’ai ainsi lu que, parmi ces fameuses « pistes », il y aurait des « stages de parentalité obligatoires ». J’ignore ce que cela signifie, mais cela ne me rassure guère.

Cela ressemble trop aux stages pour les conducteurs ayant perdu leurs points de permis.

Verra-t-on des instructeurs nous enseigner doctement comment faire de bons petits citoyens, nous interdisant la fessée, mais nous encourageant à l’éducation sexuelle à deux ans, selon le modèle du peu regretté Pap Ndiaye ?

Je comprends que l’on suspende les allocations pour les parents défaillants ; mais je me méfie de ce genre d’intrusion de l’État dans la vie familiale.

Ce dont les familles ont besoin, ce n’est pas de « flicage » dans leur foyer, mais d’un État qui comprenne enfin que, sans famille, il ne peut exister de nation. Nous en sommes loin.