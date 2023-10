Vers un monde sans démocraties ?

Des débats ont lieu sur les plateaux de télévision français concernant le recul des démocraties dans le monde et le recul de la démocratie elle-même.

Et on y parle de l’avancée d’une alliance anti-démocratique incarnée par Poutine, Xi Jinping, Ali Khamenei et Kim Jong-un.

On y parle de la guerre lancée par le dictateur russe contre la démocratie ukrainienne, des menaces que Xi Jinping fait peser sur Taïwan, du soutien d’Ali Khamenei et du régime des mollahs au groupe terroriste Hamas, qui vient de perpétrer une attaque génocidaire contre le peuple israélien, du soutien de Kim Jong-un au dictateur russe.

Il serait possible de pousser le diagnostic un peu plus loin, ce qui le rendrait plus inquiétant encore : la Russie et la Chine avancent dans toute l’Afrique subsaharienne, et des régimes sont installés qui incarnent cette sujétion.

L’Amérique latine elle-même est touchée : la dictature de Nicolas Maduro au Venezuela n’est plus le seul régime allié de la Russie, de la Chine et de l’Iran.

En Colombie, Gustavo Petro s’oriente dans la même direction que Nicolas Maduro.

Au Brésil, Jair Bolsonaro a été remplacé par un homme issu lui aussi de l’extrême gauche.

L’alliance constituée par les BRICS s’élargit et s’agrandit, les pays du monde arabe glissent eux-mêmes dans la direction de la Russie et de la Chine.

Et le diagnostic posé dans les débats en question est juste et pertinent.

C’est lorsqu’il s’agit pour ceux qui participent aux débats d’analyser les causes de l’inquiétante maladie qu’ils ont diagnostiquée que tout se gâte.

Aucun d’eux pour l’heure, strictement aucun, ne parle longuement des États-Unis et, lorsqu’ils en parlent, c’est pour tenir des propos consternants.

Ceux qui parlent des États-Unis incriminent Donald Trump. Immédiatement.

Et disent qu’il est une « menace pour la démocratie ».

Suivent en général des considérations sur « la tentative de renverser la république américaine le 6 janvier 2021 à l’instigation de Trump », sur le fait que Trump est « coupable de nombreux crimes », ce qui explique que des juges américains soient « à ses trousses ».

S’ajoutent des affirmations sur la « perte de confiance des Américains en la démocratie », puisqu’une grande majorité des Américains persiste à penser que les élections de novembre 2020 ont été frauduleuses.

Ce doit être dit. Il n’y a eu aucune tentative de renverser la république américaine le 6 janvier 2021. Trump n’est coupable de rien, et les juges qui le poursuivent violent le droit sur un mode digne d’un régime autoritaire. La grande majorité des Américains pensent que les élections de 2020 ont été frauduleuses parce qu’elles ont été frauduleuses.

Ne rien comprendre à ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis est se priver de la capacité de comprendre pourquoi la démocratie est en danger sur la terre entière.

Et reprendre les propos de propagande de ceux qui menacent la république américaine en ce moment est contribuer au danger.

Il y a eu un ordre du monde reposant sur des règles de droit qui s’est établi après la Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu une superpuissance défendant la liberté, les États-Unis.

Ceux-ci ont fait face au monde totalitaire, dont la principale puissance a été l’Union soviétique.

Cela a été la guerre froide. Les États-Unis ont gagné la guerre froide.

Ils sont devenus la seule superpuissance.

Mais une gauche américaine menait un travail de sape au sein des États-Unis et cherchait à y prendre le pouvoir.

Elle y est arrivée en installant Obama à la Maison Blanche, et l’ordre du monde a été très ébranlé.

Trump a été élu et a mené une opération de redressement.

La gauche américaine l’a chassé du pouvoir par des moyens non démocratiques et a installé l’administration Biden qui a renoué avec l’action d’ébranlement.

Si Biden est réélu en 2024, nous pourrions aller vers un monde sans démocraties, effectivement.

Mais ceux qui s’inquiètent du danger pesant sur la démocratie souhaitent la réélection de Biden, et souhaitent donc que ce qui les inquiète se produise.

Trump pourrait œuvrer à rétablir l’ordre du monde, mais l’idée que Trump puisse être réélu leur fait horreur.

Dois-je le dire ? Craindre quel­que chose tout en soutenant ceux qui agissent pour que ce quelque chose se produise est plus que consternant.