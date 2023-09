« Une femme a été défigurée à coups de tessons de bouteille par 4 mineurs pour une tenue vestimentaire qui ne convenait pas. Voilà comment, par la violence, s’imposent dans notre pays une police du vêtement et des mœurs obscurantistes. Il faut des condamnations exemplaires, mais aussi un tournant migratoire : on ne peut plus accueillir une immigration qui hait nos valeurs et déstabilise notre pays. »