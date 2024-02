Le ministère français de l’Intérieur a dévoilé, entre autres, qu’un total de 209 000 visas a été accordé aux Algériens, en 2023, soit une très nette augmentation par rapport aux chiffres de 2022 (131 264).

Pour le cas des étudiants algériens, Bruno Clerc, Consul général de France à Alger, rappelle qu’en 4 ans, on est passé de 5 000 à plus de 10 000 visas étudiants, soit une augmentation de 100 % !

Quand on sait que de très nombreux étudiants ne rentrent pas « chez eux », lorsque leur visa est périmé et deviennent ainsi des émigrés clandestins, on ne voit pas très bien comment ces mesures vont aider à diminuer le nombre de ces clandestins !