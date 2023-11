C’est le 21 novembre que Vivendi (dont Vincent Bolloré est l’actionnaire majoritaire) a pris le contrôle du pôle médias de Lagardère (comprenant Hachette, Europe 1, Europe 2, RFM, « Paris Match », « Le Journal du dimanche » et Lagardère Travel Retail), opération la plus importante de l’histoire du groupe. Désormais Vivendi contrôle 59,71 % du capital de Lagardère et 50,5 % des droits de vote.