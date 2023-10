Les salariés ont cotisé, obligatoirement, dans des caisses définies dont le capital thésaurisé sert à payer leurs retraites. Ces réserves sont la propriété des cotisants, non de l’État qui prévoit de faire main basse sur ce capital, du vol avec préméditation ! Le système par répartition, justifié en 1946, ne l’est plus en 2023, par suite de la situation démographique. Le passage à un régime par capitalisation est rejeté par une gauche idéalisant ses principes archaïques. Il n’est pas possible non plus de verser ces cotisations dans des assurances qui savent mieux gérer que l’État, cette possibilité se heurtant encore à l’opposition endémique de la gauche et à la crainte, pour le pouvoir, de perdre des électeurs en abandonnant la répartition. Les salariés et retraités devront s’opposer par tous les moyens à cette opération de vol avant qu’un retour soit impossible.