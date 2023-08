La France ferait mieux d’assurer la sécurité de ses frontières maritimes et terrestres. Notre pays est taillable et corvéable à merci. Les mafias se servent dans l’indifférence totale de nos élus. Après les bornes de stationnement, les jouets d’enfant pauvres et bourriches d’huître en fin d’année, les moteurs de bateau, les plaques d’égout en fonte, les automobiles et engins agricoles et de BTP, etc., voici venu le vol de câbles optiques et cuivre. On en a marre ! Certains tronçons d’autoroute à l’arrivée des grandes villes ne sont plus éclairés, on n’y voit même plus de signalisation en peinture réfléchissante. Porte de Vanves, on a construit un grand hôtel destiné aux touristes étrangers fortunés mais, en même temps, les tags défigurent l’environnement. Aujourd’hui, RATP, pour les travailleurs, signifie bien « Rentre avec tes pieds » et le tramway débarque ses passagers en plein trajet. Câble volé, le pays s’arrête. Après le vol de notre électricité, de notre technologie, de l’outil de travail, de notre pouvoir d’achat, de notre liberté de parole, du droit de profiter du fruit de notre travail, tout ce désordre dépasse l’entendement.