Vous n’avez pas le droit de dire ça !

J’ai eu récemment à préparer une note sur l’instruction à domicile.

Celle-ci fait partie des innombrables libertés sévèrement rognées par la Macronie dite paradoxalement « ultra-libérale ». Officiellement, cette limitation prétendait lutter contre l’islam radical, mais il est évident que, comme toujours, elle n’aura aucun impact sur la transmission du discours islamiste, mais aura privé des honnêtes gens du droit naturel d’instruire eux-mêmes leurs enfants.

Dans ce cadre, je suis retombé sur une question de l’excellent député LR Xavier Breton à Sonia Backès, secrétaire d’État à la Citoyenneté (l’esprit civique est dans un tel état qu’il faut maintenant une secrétaire d’État à la Citoyenneté !).

Dans cette question, Xavier Breton déclara ceci : « Malgré nos questions sur ces chiffres, nous n’avons aucune réponse. On peut douter que vous souhaitiez la transparence quand vous affichez comme une victoire, un trophée, le recul de 30 % de l’instruction en famille, sans distinguer les cas qui relèvent de la lutte contre l’islamisme radical, qui sont en fait très minoritaires – ils représenteraient un cas sur dix, d’après ce que j’ai compris –, de l’immense majorité des cas, qui relèvent, eux, de votre combat laïciste et étatiste contre la liberté de l’éducation. »

À cette dernière phrase, un député macroniste rétorqua : « Laïciste, un mot de l’extrême droite ! »

Les bras m’en sont tombés. Manifestement, ce député prétendait interdire à son collègue l’usage du mot « laïciste » en lui accolant le qualificatif infamant par excellence – celui qui est censé paralyser tout débat politique.

En l’occurrence, c’est idiot : le mot « laïciste » existe bel et bien, en dehors de son usage réel ou supposé par la fantasmatique « extrême droite ». Il désigne précisément ce que visait Xavier Breton, à savoir une hostilité de représentants de l’État contre toute religion – qui dépasse donc le cadre de la laïcité, légitime distinction entre spirituel et temporel.

Refuser l’emploi du mot laïcisme impliquerait paradoxalement l’idée que toute laïcité (et non pas seulement les dérives de la laïcité) soit anti-religieuse.

Mais, hormis le fait que ce député semble avoir des difficultés avec la langue française, cette réaction me semble à la fois très partagée dans la caste jacassante et très inquiétante.

Nous en avons vu récemment un autre exemple avec la tempête suscitée par l’usage du mot « décivilisation » dans un discours d’Emmanuel Macron.

Ce mot ayant été illustré par l’écrivain Renaud Camus, supposé lui aussi d’extrême droite, une partie de la gauche prétendit interdire au président de l’utiliser à son tour.

On entend même de plus en plus souvent dans les débats, y compris dans les assemblées parlementaires, un tonitruant : « Vous n’avez pas le droit de dire ça ! »

Mais ce sont les régimes totalitaires qui prétendent interdire (sans aucune base juridique, est-il besoin d’y insister ?) l’usage de tel mot ou l’expression de telle pensée.

Notre appareil législatif est déjà suffisamment hostile à la liberté d’expression. Point n’est besoin d’en rajouter dans la censure.

Surtout cette censure par amalgame, aussi inepte que malsaine : ce n’est pas parce que j’utilise le même mot que mon voisin que je partage nécessairement son point de vue. Et je ne vois aucune raison d’accepter que certains mots soient réservés à « l’extrême droite » ou à quiconque.

Il est vrai, cependant, que cette censure est fort utile pour imposer des réflexes de Pavlov et éviter aux citoyens le dur labeur de penser par eux-mêmes !