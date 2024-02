Xavier Bertrand contre les « fachos »

Xavier Bertrand, le président ex-LR de la région Hauts de France, a annoncé son intention d’être de nouveau candidat à la prochaine élection présidentielle.

En soi, l’information n’a guère d’intérêt.

D’abord, parce qu’entre l’intention annoncée en 2024 et la réalité en 2027, il y a fort loin. On se souvient d’ailleurs que M. Bertrand avait eu la même intention pour l’élection de 2022 et n’avait finalement pas pu se présenter, laissant la place à Valérie Pécresse.

Ensuite, parce qu’il n’est pas certain que, dans l’hypothèse où il serait effectivement candidat, Xavier Bertrand apporterait une véritable alternative aux nombreux candidats macronistes.

Enfin, parce que les électeurs commencent à avoir la très nette impression que les candidats de « l’arc républicain » sont plus ou moins interchangeables et que, par conséquent, rien ne changerait en cas d’élection de Xavier Bertrand.

En particulier, cela n’enrayerait guère le déclin de la France et l’appauvrissement des Français.

Mais, si l’annonce de cette volonté de candidature ne risque pas de faire vibrer d’enthousiasme, les commentaires qui l’ont accompagnée valent, eux, leur pesant de cacahouètes !

Le président des Hauts de France (ah ces noms idiots des « grandes régions » socialistes !) a en effet déclaré :

« Beaucoup aujourd’hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi ! Je suis convaincu qu’il n’y a pas une majorité de fachos dans notre pays mais il y a une majorité de Français en colère. J’entends y répondre le moment venu. Donc non, en 2027, ça ne sera pas le tour de l’extrême droite. »

Passons sur le côté faussement martial : je suis toujours sidéré quand certains font mine d’être courageux en hurlant avec les loups. En l’occurrence, cette citation laisse entendre qu’avec un mâle courage, M. Bertrand s’apprête à faire don de sa personne à la France pour nous éviter le retour des fameuses « heures les plus sombres ».

Mais la remarque est d’un tel conformisme, d’un tel aplatissement devant le médiatiquement correct que l’on ne peut que trouver bouffon ce ton guerrier.

Surtout, M. Bertrand donne l’impression de ne rien avoir compris de la situation politique.

C’est d’autant plus étrange qu’il est tout de même élu au nord de la France où le RN réalise des scores impressionnants (le RN était d’ailleurs largement en tête au deuxième tour de l’élection de 2022 dans cette région).

Il est évidemment idiot de prétendre que tous les électeurs du RN sont des « fachos ». Même si l’on devine aisément que M. Bertrand, qui se voit déjà au second tour de la présidentielle, relancerait volontiers la diabolisation qui a si bien fonctionné jusqu’ici.

Mais il est, en un sens, plus idiot encore de vouloir distinguer, dans l’électorat RN, une minorité de « fachos » et une majorité de Français en colère.

Il n’est pas si facile de distinguer les motivations d’un vote. J’ignore ce que M. Bertrand entend par « fachos », mais il y a fort à parier que cela désigne ces horribles « extrémistes » qui considèrent que la France n’a plus les moyens d’accueillir toute la misère du monde – puisque c’est ce qui est reproché au FN depuis un demi-siècle.

Or, il est assez vraisemblable que ce soit également l’un des principaux motifs de colère – non seulement parce que l’invasion migratoire détruit l’identité française, mais aussi parce qu’elle ruine les Français.

En tout cas, s’opposer au RN en se soumettant ostensiblement à la bien-pensance me semble à peu près aussi efficace que le « en même temps » macronien !